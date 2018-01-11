ودعا قائد حراسة الرئيس اليمني السابق، العميد صالح في أول ظهور له إلى الاستمرار في مواجهة ميليشيات الحوثي الإيرانية والحفاظ على عروبة اليمن، تنفيذا لوصية عمه المغدور.

وذكرت مصادرنا أن العميد صالح وصل إلى مدينة عتق مركز المحافظة، قبل أن يتوجه إلى مديرية الصعيد لتقديم واجب العزاء بالقيادي في حزب المؤتمر عارف الزوكا الذي اغتالته الميليشيات مع الرئيس صالح في 4 ديسمبر.

واستطاعت القوات الموالية للشرعية السيطرة على الغالبية العظمى من محافظة شبوة، بعد طرد مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي وعناصر الميليشيات الإيرانية منها.