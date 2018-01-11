وستكون مباراة الدور الأول من البطولة الأسترالية، التي تنطلق الاثنين المقبل وتستمر حتى 28 الشهر الحالي، الأولى بين فيدرر (36 عاما) الساعي إلى لقبه العشرين، والسلوفيني المصنف 51 عالميا.

ويسعى فيدرر الى لقبه السادس في ملبورن، لكنه قد يصطدم بالكندي ميلوس راونيتش في الدور الرابع بعدما وقعا معا في النصف الثاني من القرعة.

أما بالنسبة للإسباني رافايل نادال المصنف أول، فيبدأ مشواره ضد مصنف في المركز الثالث والثمانين وهو فيكتور أستريلا بورغوس من جمهورية الدومينيكان في النصف الأول من القرعة.

وانسحب النجم الإسباني من دورة بريزبين الأسترالية بسبب إصابة في ركبته، لكنه كان عازما على المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، التي توج بلقبها مرة واحدة عام 2009، ووصل إلى مباراتها النهائية أعوام 2012 و2014 و2017.

وغاب نادال عن الملاعب منذ خسارته في نوفمبر أمام البلجيكي دافيد غوفان في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الماسترز.

وفيما يختص بالصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف في المركز الرابع عشر نتيجة غيابه عن الملاعب، منذ تعرضه في يوليو الماضي لإصابة في مرفقه الأيمن، فوضعته القرعة على مسار الفرنسي غايل مونفيس في الدور الثاني في حال تخلصه من الأميركي دونالد يونغ في الدور الأول.