وحطم لاعب الوسط الفرنسي سيارته من نوع "ميني كوبر"، والتي تبلغ قيمتها 27 ألف دولار، عندما اصطدم بشاحنة في طريقه لملعب "ستامفورد بريدج، معقل "البلوز"

وقالت صحيفة "ذا صن" إن اللاعب بدأ متضايقا بعد الحادث، لكنه لم يتوانى عن أخذ الصور مع المشجعين في موقع الحادث.

وعلى الرغم من تقاضيه راتبا أسبوعيا يبلغ 148 ألف دولار، إلا أن كانتي أصر على الإبقاء على سيارته "المتواضعة" نسبيا.

ونشرت صحيفة "ذا ميرور" قول كانتي العام الماضي: "لم أكن من عشاق السيارات يوما ما، وعندما كنت صغيرا لم يكن طموحي الحصول على سيارة أبدا".

وأدى الحادث إلى تأخر كانتي عن حافلة الفريق الذي تنقل الفريق من فندق مجاور إلى الملعب، واضطر إلى القيادة بنفسه إلى الملعب.

وانتهى لقاء تشلسي وأرسنال بالتعادل السلبي، في انتظار لقاء العودة باستاد الإمارات بعد أسبوعين.