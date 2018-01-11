وقال السرجنت ميجور جون تروكسل، الذي يمثل ضباط الصف في هيئة الأركان الأميركية، في تغريدة إنه على مقاتلي "تنظيم داعش أن يدركوا أن لديهم خيارين عندما يجدون أنفسهم في مواجهتنا: إما الاستسلام أو الموت".

وأضاف تروكسل، الذي نشر صيغة موسعة ومفصلة من تصريحه على موقع فيسبوك: "إذا استسلموا فسنؤمن نقلهم بكل أمان إلى زنزانتهم، وسنقدم لهم الطعام وسريرا وسنحترم الإجراءات".

وأرفقت الرسالة على تويتر وفيسبوك بصورة لجندي يحمل رفشا يستخدمه العسكريون الأميركيون لحفر الخنادق للاحتماء من نيران العدو.

ولم يتأخر رد الفعل، إذ أن تصريح تروكسل تم تقاسمه أكثر من 1500 مرة على فيسبوك، مساء الأربعاء.

ومع أن بعض مستخدمي الإنترنت عبروا عن استيائهم، رد تروكسل بشكل ودي على التعليقات ونشر رسما يوضح كيف يمكن استخدام رفش للقتل، وقال: "كل الجنود تقريبا مزودون به (...) إنه سلاح رائع".