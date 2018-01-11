وسيبلغ كازويوشي ميورا 51 عاما في شهر فبراير المقبل، وهو سن غير مألوف للاعب كرة قدم، ولكن ناديه "يوكوهاما" أف سي قرر التمديد معه.

ووفقا لموقع "سكاي سبورتس"، انضم ميورا ليوكوهاما عام 2005، عندما كان يبلغ من العمر 38 عاما، وسبق له اللعب مع سانتوس بالبرازيل، وجنوى الإيطالي.

وأصبح ميورا أكبر لاعب يشارك بمباراة للمحترفين في مارس الماضي، متفوقا على الإنجليزي ستانلي ماثيوز، الذي مثل ستوك سيتي عام 1964 بعمر 49 عاما.

ولعب ميورا 12 مباراة في الدوري العام الماضي، وسجل هدفا واحدا، ليكسر رقمه الشخصي لأكبر لاعب يسجل في الدوري الياباني.

ومثل "الملك كازو"، كما يلقبه مشجعيه، المنتخب الياباني 89 مرة، وسجل 55 هدفا دوليا.