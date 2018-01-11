ونص القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه بشكل رسمي مطلع مارس المقبل بأن "يمنع نقل القشريات الحية، بما في ذلك الاستاكوزا مصحوبة بالثلج أو بالمياه الشديدة البرودة، ويجب دائماً إبقاء الفصائل المائية في بيئتها الطبيعية"

وأوضح البيان أن من اللازم التأكد من صعق الاستاكوزا كهربائياً قبل طهيه، لأن ذلك من شأنه أن يعطل الأعصاب المسؤولة عن الإحساس بالألم.

ولا تعد سويسرا الدولة الوحيدة التي طبقت هذا القرار، فسبق أن قامت المحكمة العليا في إيطاليا بمنع المطاعم من وضع الاستاكوزا بالثلج قبل الطهي، لأن ذلك يسبب معاناة غير مبررة له.