وقال متحدث باسم الشرطة المرورية المحلية، إن الرجل سرق المركبة من مدرسة لتعليم الطيران، ثم قادها في شوارع مدينة أباتيتي شمال روسيا وصدم واجهة المتجر.

عقب ذلك، نزل الرجل الذي لم تكشف الشرطة هويته ودخل المتجر حيث أوقف، وفقا للمتحدث.

وعرض الموقع الإخباري المحلي "هيبيني.رو" صورا للحادث وذكر أن الرجل حاول أن يسرق زجاجة نبيذ.

وأظهرت الصور المركبة المصفّحة مغطّاة بالثلج بين حطام زجاج واجهة المتجر.