وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن إفرتون قد يسبق ساوثهامبتون، الذي يسعى لضم والكوت أيضا، للحصول على توقيع اللاعب، بصفقة قد تبلغ 27 مليون دولار في سوق انتقالات الشتاء.

ولم يشارك والكوت كثيرا في مباريات أرسنال هذا الموسم، ويبدو الرحيل عن فريقه الخيار الوحيد له إذا ما أراد المشاركة كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفت والكوت أنظار الإعلام إليه عندما تم استدعاؤه للمنتخب الإنجليزي المشارك في كأس العالم 2006 بألمانيا، على الرغم من كونه لم يتجاوز الـ17 عاما وقتها.