فقد ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، الخميس، أن المرأة التي تدعى دورينا تناولت كرة في صالة بولينغ وتأهبت للتصويب، وعوضا عن توجيه الكرة صوب الأجسام الخشبية كما تقتضي قواعد اللعبة، رمت الكرة إلى الأعلى فحطمت شاشة كانت مثبتة بالسقف.

وبدا الإحراج كثيرا على دورينا فغطت وجهها بيديها بسبب الضربة العجيبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الواقعة حدثت بولاية روندونيا البرازيلية في السادس من يناير الجاري.