موقع "بزنس إنسايدر" تمكن مؤخرا من تجربة الطائرة النفاثة، ووصفها بالطائرة "التي ستغير اللعبة"، وذلك لامتلاكها ميزات متطورة وجذابة، ستنافس بها أفضل الطائرات النفاثة في العالم.

الطائرة من الداخل

ويبلغ طول الطائرة 13 مترا، و ارتفاعها 4.6 متر عن الأرض، وتوضع الطائرة ضمن خانة "طائرة رجال الأعمال الصغيرة"، وتنافسها في السوق طائرة "سيسينا سايتايشن أم-2" وطائرة "إيمبرير فينوم 100".

وتصنع الطائرة في مقر شركة "طائرة هوندا" التابع للشركة الرئيسية، ويقع في مدينة غرينسبورو بولاية نورث كارولاينا الأميركية.

المحركات فوق الأجنحة

ومن المميزات الخاصة بطائرة "هوندا جيت" مكان المحركات، التي تقع بمكان غير مألوف فوق الأجنحة.

وتتسع الطائرة من الداخل لأربعة أشخاص، كما تتضمن ميزة الإنترنيت "واي فاي".