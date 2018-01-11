وجاء تصريح دولون البالغ من العمر (82عاما) في مقابلة أجرتها معه مجلة "باري ماتش" بمناسبة مرور 60 عاما على دخوله عالم التمثيل، وفق "رويترز".

وأضاف الممثل الفرنسي "هناك أشخاص أكرههم. كل شيء مزيّف. لا يوحد احترام. لا يوجد التزام. لا شيء يهم غير المال، نسمع عن جرائم طول النهار.. أعرف أني سأترك هذا العالم من دون أسف".

وجاء هذا الكلام في سياق حديث الممثل عن عودته إلى الساحة الفنية، وعن المصاعب العائلية، والنساء اللواتي أحبّهن، والأصدقاء الذين فقدهم.

وقال دولون "لقد مات الكلّ تقريبا"، وقد تأثر كثيرا بموت صديقته ميراي دارك قبل أشهر، وهو عاش معها في السبعينات.

وفي شؤون التمثيل، تحدّث آلان دولون عن حصول تأخير في تصوير فيلمه الجديد مع جولييت بينوش، مشيرا إلى أنه سيكون آخر أفلامه.

ويعود الفيلم الأخير الذي مثّل فيه آلان دولون إلى العام 2008، وهو فيلم "أستيريكس في الألعاب الأولمبية"، أما آخر مسرحياته فكانت "يوم عادي" بين العامين 2011 و2013.