وتتراكم دهون البطن لأسباب عدة؛ مثل العوامل الهرمونية، وعدم ممارسة الرياضة والإقبال بنهم على بعض الأغذية الدسمة، وفق ما نقل موقع "بولد سكاي".

ويوصي الخبراء بالإقبال على البقوليات، فهي تضم عددا محدودا من السعرات الحرارية، لكنها غنية بأحماض الأمينو، ومن منافع تناولها، أنها تستطيع ضبط الطاقة التي يتلقاها الجسم عبر الأكل وتساعد على الحرق بسهولة.

وبخلاف ما قد يعتقده البعض، يشكل البيض مادةً مفيدة لمن يعانون انتفاخ الكرش، إذ تضم أحماضها مادة تحفز الجسم على حرق الدهون تسمى "اللوسين".

أما فاكهة الأفوكادو الغنية بالألياف فتساعد بدورها على التخلص من شحوم البطن بالرغم مما تحتويه من دهون، فحين يتناولها شخصٌ ما، يحس بالشبع لفترة طويلة، وتبعا لذلك، يكف عن تناول بعض الأطعمة غير الصحية.

فضلا عن ذلك، ينصح الأطباء من يرغبون في حرق دهون البطن، بالإقبال على الشاي الأخضر والزيوت الصحية والشوكولاتة السوداء ونبات الهليون.

لكن ثمة أمر مهم يتوجب أن ينتبه إليه الراغبون في خسارة دهون البطن، وهو أن يتناولوا الأطعمة التي جرت الإشارة إليها باعتدال، مع ممارسة نشاط بدني منتظم.

وكشفت دراسات طبية، أن تناول جرعة زائدة من بعض الأغذية الصحية ينذر بمخاطر جمة حتى وإن تعلق الأمر بمشروب حيوي مثل الماء.