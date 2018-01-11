ويعقد مؤتمر أميركا الشمالية للبيتكوين في ميامي، يومي 18 و19 يناير الجاري، فيما تصل قيمة التذكرة إلى ألف دولار.

ولدى حجز مقعد على موقع المؤتمر الإلكتروني، لا يظهر خيار الدفع عن طريق البيتكوين.

ووفقا لموقع "ماشابل" فإن الواقعة تشير إلى قصور إمكانيات العملة الرقمية التي يصعب التعامل معها البنكنوت في محفظة افتراضية، وإنما تظل أقرب إلى أصل من الأصول التي يمتلكها الإنسان.

وخلال الأيام الماضية، حث خبراء ماليون على "توخي الحذر" عند التعامل مع العملات الرقمية مثل البيتكوين، بسبب تقلب قيمتها.