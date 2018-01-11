وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن فرقاطة صينية رصدت في مياه محاذية لأراض يابانية حول جزر تعرف باليابانية باسم سينكاكو وبالصينية باسم دياويو، ولم تدخل الفرقاطة المياه الإقليمية اليابانية.

وأضافت الوزارة أن غواصة أجنبية رُصدت في ذات المنطقة، الأربعاء والخميس، دون أن تحدد هويتها، وغادرت القطعتان المنطقة بحلول ظهر، الخميس.

ونشب نزاع منذ أمد طويل بين اليابان والصين على الجزر الصغيرة غير المأهولة، التي تسيطر اليابان عليها، لكن الصين تطالب بالسيادة عليها.

وقال يوشيهيدي سوغا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي: "نود أن نحث الصين بقوة على الامتناع عن فعل أي أمر يعرقل تحسن العلاقات الثنائية".

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن المدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بالوزارة التقى بالسفير الصيني تشنغ يونغ هوا بمقر الوزارة للتعبير عن قلقه العميق من الخطوة.

وأضاف البيان أن السفير الصيني رد على الاحتجاج بتكرار موقف الصين من الجزر.

وترفض الصين عادة انتقاد اليابان لتسيير مثل تلك الدوريات، وتقول إن سفنها لها كل الحق للعمل فيما تصفه الصين بمياهها الإقليمية.