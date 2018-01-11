ويسعى فيدرر للقبه 20 في البطولات الأربع الكبرى، والاستفادة من غياب آندي موراي وكي نيشيكوري، بالإضافة إلى عدم اكتمال شفاء لاعبين من المتوقع مشاركتهم في البطولة مثل رافائيل نادال وستانيسلاس فافرينكا، ونوفاك جوكوفيتش.

لكن بعيدا عن المنافسين فإن سيطرة فيدرر (36 عاما) في كأس هوبمان هذا الشهر، حيث فاز بجميع مبارياته الأربع للفردي وقاد منتخب بلاده للفوز باللقب الثالث، هو ما يمنحه مزيدا من التفوق.

وقال باتريك ماكنرو، اللاعب السابق والمحلل الرياضي للصحفيين، الأربعاء: "يبدو أكثر شبابا من أي وقت مضي".

وتابع: "يتحرك برشاقة معتادة. ويضرب الكرات بشكل مذهل. وفاز في 4 أو 5 مباريات في كأس هوبمان ضد لاعبين على أعلى مستوى. بالنسبة لي فهو المرشح الأبرز"، فيما تتوقع مكاتب المراهنات نجاح المصنف الثاني عالميا في الدفاع عن لقبه.

وتقام بطولة أستراليا في الفترة من 15 وحتى 28 من الشهر الحالي.