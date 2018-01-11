وقال الجيش إن 2860 حوثيا قتلوا خلال العام الماضي في تعز جنوبي اليمن، بينهم 42 قياديا، مشيرا إلى إصابة 3116 مسلحا، وأسر 36 آخرين.

وأضاف أنه "تم تدمير 285 آلية عسكرية و26 مخزن أسلحة ومنصة إطلاق صواريخ، تخص الميليشيات المتمردة".

وتشن الميليشيات الحوثية قصفا عشوائيا على المدينة بين الحين والآخر، في حين تمكنت القوات الشرعية من تحرير جزء كبير من محافظة تعز.

وتلقى الحوثيون خلال الأشهر الأخيرة ضربات قوية، على يد القوات الشرعية المدعومة بغارات تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية.