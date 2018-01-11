وبحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1317.93 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل الذهب أدنى مستوياته منذ 15 سبتمبر عند 1326.56 دولار للأوقية، الأربعاء.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة، إلى 1319.10 دولار للأوقية.

وتتماسك أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 3 سنوات بدعم من تراجع مفاجئ في الإنتاج الأميركي وهبوط مخزونات الخام.

وتبددت موجة ارتفاع للأسهم الآسيوية بفعل مخاوف بشأن تنامي الحماية التجارية في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 17.01 دولار للأوقية، ونزلت أسعار الفضة لأدنى مستوى في نحو أسبوعين إلى 16.86 دولار للأوقية، الأربعاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين، وظل عند 968.24 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته في نحو 4 شهور عند 974 دولارا للأوقية، في الجلسة السابقة.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1084.40 دولار للأوقية، بعدما سجل أسوأ هبوط في يوم واحد في أكثر من شهر، الأربعاء.

وارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي عند 1111.40 دولار للأوقية، الثلاثاء.