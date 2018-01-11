وتماشيا مع القرار الذي اتخذ بارتداء ملابس سوداء خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" الذي أقيم الأحد، دعت النائبة الديمقراطية جاكي سبير عبر "تويتر" زميلاتها من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى الاتشاح بالأسود تضامنا مع الضحايا في "هوليوود ومجال السياسة والجيش والأوساط الجامعية، إلخ".

وغالبا ما تنتهز المعارضة الخطاب السنوي الذي يلقيه الرئيس الأميركي في بداية السنة أمام الكونغرس خلال أوقات الذروة على التلفزيون، لتوجيه رسائل رمزية.

ففي العام الماضي مثلا، ارتدت نحو 40 نائبة من الحزب الديمقراطي ملابس بيضاء، تضامنا مع مسيرة النساء التي نظمت بعيد انتخاب ترامب للدفاع عن حقوق المرأة.