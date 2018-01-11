وأعلنت شركة "جيت آيروايز" في بيان أنها "أنهت خدمات طياري طاقم قمرة القيادة على الفور"، فيما لم تصدر الشركة أي تفاصيل أخرى.

وأفادت وسائل الإعلام الهندية بأن الطيار صفع مساعدته خلال جدال في قمرة القيادة، وأنها خرجت تبكي ورفضت لفترة العودة إلى قمرة القيادة.

وهبطت الطائرة التي كانت تقل 324 راكبا و 14 من أفراد الطاقم بسلام.