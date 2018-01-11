ونقلت رويترز عن بيان للشركة أن السرقة وقعت في 6 ديسمبر، لكن البيان لم يشر إلى مكان الحادث.

وأضافت أن تحقيقات تجرى في الجريمة، وأن العميل المتضرر من السرقة حصل على تعويضات.

ووقعت الشركة ضحية لعمليات سرقة من قبل، بينها جريمة في 2013 عندما ارتدى لصوص زي الشرطة، وكانوا مسلحين بالبنادق الآلية وسرقوا كمية من الألماس، بقيمة 50 مليون دولار، من شاحنة تابعة لبرينكس على مدرج بمطار بروكسل.

ويصل حجم رأس المال السوقي لشركة برينكس إلى 3.95 مليار دولار، ومن بين عملائها مؤسسات مالية، ومتاجر تجزئة، وبنوك مركزية.