وحسب موقع صحيفة عكاظ السعودية، فإن موجة البرد الشديدة التي تسمى "الشبط"، أدت إلى نفوق الكثير من المواشي.

واضافت الصحيفة، أن مخفر شرطة بقرية حاذة بمهد الذهب، تلقى بلاغا من مواطن عن وفاة راعي أغنام أفريقي الجنسية، وجد ميتا على فراشه في خيمته الممزقة، كما نفقت 4 أغنام، وناقة حديثة الولادة.



وتشهد ساعات الليل المتأخرة وأوقات الصباح الباكر انخفاضا شديدا في درجات الحرارة يصل إلى 6 درجات في "موسم الشبط"، الذي يزيد فيه البرد في العراء، ويكثر فيه هبوب الرياح المفاجئة، ويستمر لنحو 26 يوما.