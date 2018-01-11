وحدد إشبيلية سعر التذكرة بـ89 جنيها إسترلينيا (120 دولارا أميركيا) للفريق الزائر، ما دفع بيونايتد إلى رفع سعر التذكرة لمباراة الإياب الى نفس القيمة، على أن يقتطع من كل تذكرة مبلغ 35 جنيه إسترليني من أجل تعويض مشجعيه الذين قرروا مؤازرته في ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في اللقاء المقرر في 21 فبراير.

وهذا الأمر يعني أن كل على مشجع ليونايتد أن يدفع 54 جنيها إسترلينيا ثمن التذكرة، وهي نفس القيمة التي دفعها جمهور ليفربول عندما حل الأخير في ملعب إشبيلية (3-3) خلال مباراتهما في دور المجموعات.

وقال يونايتد في بيان إنه "في هذه الحالة، نعتقد أن مشجعينا الذين سيسافرون (إلى اشبيلية) تمت معاملتهم بشكل غير عادل من خلال الرفع المبالغ به لأسعار التذكرة من النادي المضيف".

وتابع: "لقد تلقينا الكثير من الطلبات من الأفراد ومجموعات المشجعين للتدخل في هذه المسألة. أثير هذا الموضوع مع إشبيلية، وداخليا (في يونايتد). لكن في نهاية المطاف، لم يوافق إشبيلية على خفض ملحوظ في أسعار التذاكر المخصصة لجماهيرنا إلى ما نعتبره مستوى معقولا".

واعتبر يونايتد أنه من العدل أن يفرض على جمهور الفريق المنافس نفس التسعيرة، مضيفا: "لذلك، اتخذنا قرارا صعبا بأن نفرض على مشجعي إشبيلية تسعيرة للقاء الإياب على أولد ترافورد بنفس قيمة ما فرض على مشجعينا للقاء الذهاب. سنستخدم هذه الزيادة للتعويض على مشجعينا. ونحن نريد أن يكون هذا الأمر بمثابة رادع لمنافسي لمستقبل الذين يتطلعون الى زيادة أسعار التذاكر المخصصة لجمهورنا خارج ملعبنا".

وزعم إشبيلية أن يونايتد لم يلتزم بإرشادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن التذاكر، وتخصيص 5% من التذاكر لمشجعي النادي الأندلسي الذين حصلوا على 3000 مقعد للقاء الإياب، عوضا أن يخصص لهم 3800 معقد.

وفي بيان نشره على موقعه الرسمي، أعلن إشبيلية أنه سيعوض أيضا جمهوره في ما يخص تذاكر مباراة الإياب، مؤكدا بأنه سعر التذكرة سيبقى كما كان، أي 60 يورو، لأن النادي الأندلسي سيدفع المتبقي من قيمة التذكرة.