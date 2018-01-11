وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبيرغ: "بصراحة، في المطلق ليست لدي أي مشكلة مع هذا الاتفاق ولكن لدي مشكلة مع الاتفاق الذي وقعوا عليه، لأنهم، كالعادة أبرموا اتفاقا سيئا"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمته إدارة سلفه الديمقراطي باراك أوباما.

وأضاف: "يمكننا نظريا أن نعود إليه"، من دون مزيد من التوضيح.

وكان ترامب ترك الباب مفتوحا أمام العودة إلى المعاهدة الدولية للمناخ، إذا ما تمت إعادة التفاوض عليها والتوصل إلى شروط ملائمة أكثر لبلاده من وجهة نظره.

وشدد الرئيس الأميركي على أن اتفاق باريس بالصيغة، التي وقعت عليها إدارة أوباما "كان ظالما جدا للولايات المتحدة"، مكررا بذلك مآخذه على هذا الاتفاق لجهة تبعاته السلبية على الاقتصاد الأميركي.

وقال: "نحن بلد غني بالغاز وبالفحم الحجري وبالنفط وبكثير من الأمور الأخرى"، والاتفاق كان "سيئا لشركاتنا"، معتبرا أن الأهداف الأميركية المنصوص عليها في اتفاق باريس كانت أعلى بكثير من تلك الموضوعة للصين، المنافس الاقتصادي الأبرز للولايات المتحدة.