وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء النروجية إيرنا سولبيرغ في البيت الأبيض سئل ترامب عما إذا كان مستعدا للقاء المحقق الخاص روبرت مولر، فتجنب الإجابة المباشرة وكرر نفيه بأن يكون المحققون قد وجدوا أي أدلة على تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا.

وقال "سأرى ما الذي سيحدث، لكن عندما لا يضعون يدهم على أي تواطؤ، ولم يكشف أحد عن أي تواطؤ على أي مستوى، يبدو أنه من غير المرجح أن تكون لديك مقابلة".

وكان ترامب قد أعلن سابقا أنه مستعد "مئة بالمئة" للقاء مولر المحقق الخاص والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي".

وينفي ترامب بشكل قاطع أن حملته تعاونت مع روسيا من أجل تقويض حملة منافسته هيلاري كلينتون.

وحتى الآن قام التحقيق بتوجيه الاتهام إلى اثنين من العاملين في حملة ترامب، أحدهما هو مدير الحملة بول مانافورت.

وأقر اثنان آخران أحدهما مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض مايكل فلين بكذبهما على ال "إف بي آي" حول إجراء اتصالات مع مسؤولين مرتبطين بالكرملين.

وينطوي المثول أمام مولر بالنسبة إلى ترامب على مخاطر قانونية وسياسية، وهو ادعى بشكل مستمر أنه شخصيا ليس تحت التحقيق.

ويعتقد أن مولر يحقق أيضا فيما إذا كان ترامب أو مسؤولون من دائرته الضيقة قد سعوا إلى إعاقة سير العدالة، ما أثار تكهنات حول إمكان مقابلة المحقق للرئيس.