ونشر موقع وزارة الداخلية بيانا باللغة الأمازيغية لعمليات التسجيل لموسم الحج المقبل، ما اعتبر سابقة حكومية بعد أن أضحت اللغة الأمازيغية بموجب الدستور لغة ثانية في البلاد.

وحسب صحيفة هيسبرس، أقر اجتماع ترأسه رئيس الوزراء أحمد أويحيى قبل أيام، وضم عدة وزراء فتح 300 منصب عمل جديد في قطاع التعليم لتوظيف أساتذة اللغة الأمازيغية إلى جانب إنشاء لجنة حكومية لدراسة آليات تأسيس أكاديمية للغة الأمازيغية.