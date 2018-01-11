وقال الفاتيكان يوم الأربعاء إن مكتب البابا المعني بالإنفاق والأنشطة الخيرية المحلية رتب حضور 2100 شخص عرضا في سيرك ميدرانو على مشارف روما.

وحجز الفاتيكان التذاكر للعرض الذي يقام بعد ظهر الخميس للفقراء والمشردين ومجموعة من السجناء وأطفال الأسر المحتاجة والمتطوعين ومقدمي الرعاية.

وقال الفاتيكان إن عيادة طبية متنقلة ستكون موجودة خارج خيمة السيرك الخميس لعلاج المشكلات الصحية المعتادة للزوار.

وكان البابا أنشأ في السنوات القليلة الماضية أماكن قرب الفاتيكان للمشردين من أجل الاستحمام وتصفيف الشعر والحلاقة. كما أتاح لهم القيام بجولة خاصة في كنيسة سيستين واستضاف في نوفمبر الماضي نحو سبعة آلاف منهم لتناول الطعام في الفاتيكان.