وقال عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "معرض القاهرة الدولي للكتاب أهميته معروفة، فهو الأقدم والأهم والأكثر تأثيرا في الثقافة العربية".

وأضاف "يكفي أننا في اتحاد الناشرين المصريين وفي اتحاد الناشرين العرب يمثل لنا بداية موسم إطلاق الكتب، كل من لديه عناوين جديدة يحرص على أن تُطرح على الجمهور في معرض القاهرة الدولي للكتاب".

وتنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب الدورة التاسعة والأربعين للمعرض في الفترة من 26 يناير إلى العاشر من فبراير في أرض المعارض بمدينة نصر.

وقال طارق الجمال مدير المعارض بالهيئة في المؤتمر الصحفي "تشارك في دورة هذا العام من المعرض 27 دولة، بينها 15 دولة عربية ودولتان أفريقيتان وعشر دول أجنبية".

وأضاف "بالنسبة لعدد الناشرين، لدينا 849 ناشرا بينهم ناشران أفريقيان وعشرة أجانب و368 ناشرا عربيا. هناك سبع مؤسسات صحفية مشاركة و33 مؤسسة حكومية".

يتخذ المعرض في دورته التاسعة والأربعين شعار (القوى الناعمة.. كيف؟) وهو مصلح تستخدمه مصر للتعبير عن تأثير الفنون والآداب في علاقاتها مع الدول الأخرى.

وتحل الجزائر ضيف شرف الدورة التاسعة والأربعين للمعرض وذلك بعد أن حلت مصر ضيف شرف على الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في دورته الحادية والعشرين عام 2016.

واختارت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الشاعر والأديب المصري الراحل عبد الرحمن الشرقاوي "شخصية الدورة" الجديدة.

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب "عبد الرحمن الشرقاوي واحد من مجددي الفكر الديني في تاريخنا الثقافي، واحد من أهم شعراءنا ورموزنا كقوة ناعمة".

وأضاف "بجانب أنه روائي وصحفي وكاتب سيناريو وشاعر فهو مؤلف مسرحية "جميلة" التي مجدت ثورة الجزائر وأبطالها وشهداءها، وهي المسرحية التي تحولت إلى فيلم "جميلة بوحيرد" للمخرج يوسف شاهين".

وينظم المعرض سلسلة من الندوات للاحتفاء بالشرقاوي (1920-1987) يتطرق خلالها إلى إسهاماته في شتى مجالات الثقافة منها (الشرقاوي والرواية) و(الشرقاوي والرؤية الاجتماعية) و(الشرقاوي والمسرح الشعري) و(الشرقاوي والسينما) و(الشرقاوي والصحافة).