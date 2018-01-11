وكان فريق المدرب الاسباني أوناي ايمري بدأ 2018 بفوز ساحق على مضيفه رين 6-1 في مستهل حملة دفاعه عن لقب مسابقة الكأس الذي أحرزه في المواسم الثلاثة الأخيرة، ونجح الأربعاء في إضافة فوز ثان ليتحضر بأفضل طريقة لعودة منافسات الدوري بعد انتهاء العطلة الشتوية حيث يحل الأحد ضيفا على نانت.

ويتصدر نادي العاصمة ترتيب الدوري بفارق 9 نقاط عن كل من موناكو حامل اللقب وليون الثالث، وما زال ايضا في السباق الأهم المتمثل بدوري ابطال اوروبا حيث تنتظره مواجهة صعبة جدا ضد ريال مدريد الإسباني الذي يلتقيه في 14 الشهر المقبل ذهابا في "سانتياغو برنابيو" قبل استضافة الإياب في 6 مارس.

وخاض سان جرمان الذي يحقق فوزه الـ18 تواليا في المسابقة (تعود خسارته الأخيرة فيها الى 27 نوفمبر 2012 في ربع النهائي ضد سانت اتيان وبركلات الترجيح)، اللقاء بتشكيلة أساسية وكان الأوروغوياني ادينسون كافاني أبرز الغائبين، ما فتح الباب أمام مشاركة الأرجنتيني انخل دي ماريا أساسيا إلى جانب البرازيلي نيمار وكيليان مبابي.

ورغم اضطرار اميان إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 لطرد حارسه ريجيس غورتنر بعد خطأ على مبابي خارج منطقة الجزاء، واضطرار أصحاب الأرض إلى إجراء تبديلين مبكرين، الأول بسبب الإصابة والثاني نتيجة طرد الحارس، عانى سان جرمان للوصول إلى الشباك.

وانتظر نادي العاصمة حتى الدقائق الأولى من الشوط الثاني لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء انتزعها نيمار ونفذها بنفسه بنجاح (53)، ليجد بالتالي طريقه إلى الشباك في أول مباراة له في كل من المسابقات الأربع له في موسمه الأول مع سان جرمان (الدوري المحلي ضد غانغان ودوري أبطال أوروبا ضد سلتيك الإسكتلندي وكأس فرنسا ضد رين وكأس الرابطة ضد اميان).

وحسم فريق ايمري اللقاء بشكل كبير في الدقيقة 78 عندما أضاف أدريان رابيو الهدف الثاني بمساعدة العارضة إثر ركلة ركنية نفذها دي ماريا.

ولحق سان جرمان بموناكو الذي كان أول الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي الثلاثاء بفوزه على مضيفه نيس 2-1، واكتمل عقد دور الأربعة بتأهل مونبلييه الفائز على مضيفه انجيه بهدف قاتل للبلجيكي إسحاق مبينزا (86)، ورين الذي حقق فوزا متأخرا أيضا على ضيفه تولوز بأربعة أهداف للبوركيني ستيف ياغو (21 خطأ في مرمى فريقه) وبنجامان بوريغو (42) وادريين هونو (86 و2+90)، مقابل هدفين للغيني ايسياغا سيلا (40) ويايا سانوغو.