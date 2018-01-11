وأورد الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية في إيران أن شدة الزلزال بلغت 4.7 درجة، وفق وكالة "رويترز".

ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الزلزال.

وكان زلزال شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة ذاتها في السادس من يناير الجاري، وقالت السلطات إنه أسفر عن سقوط 21 جريحا.

وفي نوفمبر الماضي، قتل 600 إيراني من جراء زلزال مدمر ضرب مدينة كرمنشاه الإيرانية المتاخمة للحدود مع العراق، فضلا عن تدمير 30 ألف منزل.

وإيران من أكثر دول العالم تعرضا للزلازل، حيث تتقاطع بها عدة خطوط صدع جيولوجية كبيرة.