وأكدت الرئاسة الأميركية، وجود تقارير حول تعذيب وقتل المتظاهرين في المعتقلات الإيرانية، ووصفت الأمر بالمزعج للغاية.

ولقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم في إيران، بعدما تحولت التظاهرات التي خرجت احتجاجا على الوضع الاقتصادي إلى احتجاجات ضد النظام برمته.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الأسبوع الماضي، إن البيت الابيض يعتزم فرض عقوبات جديدة على عناصر في النظام الإيراني أو مؤيدين له، متورطين في "قمع" التظاهرات الاحتجاجية في إيران التي كانت اندلعت الخميس الماضي.