وشهدت المحاضرة التي أقيمت في أبوظبي، مشاركة 282 طالبا من دولة الإمارات، وحاضر فيها إيلاك أنجيلو دياز المدير التنفيذي للمنظمة غير الربحية " ليتر أوف لايت " التي تتخذ من الفلبين مقرا لها والفائزة بجائزة زايد لطاقة المستقبل في عام 2015.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد ركزت المحاضرة لمدة 30 دقيقة على الدور الذي يمكن أن يقدمه الشباب للمساهمة في الحد من نقص الطاقة، إلى جانب تحفيزهم على تقديم حلول لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وشارك الطلاب في تجميع 2400 مصباح إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، بغرض تشكيل تصميم معبر لصورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك إحياء للذكرى المئوية لميلاد مؤسس الدولة.

وتشكل جائزة زايد لطاقة المستقبل إحدى أبرز الجوائز في قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة على مستوى العالم وهي تكرم كل عام المساهمات المتميزة للمؤسسات والمدارس والمنظمات غير الربحية والأفراد.