وأضاف المرصد، أن قوات النظام تخوض معارك عنيفة داخل المطار مع مقاتلي جبهة النصرة التي تسيطر على المطار منذ أكثر من عامين.

وقال المرصد أن قوات النظام اعتمدت في تقدمها على الغارات الجوية والقصف الصاروخي المكثف للمطار.

وفي حال السيطرة على المطار، سيصبح أول قاعدة عسكرية تستعيده قوات النظام في إدلب.

وأطلقت قوات النظام منذ 25 ديسمبر، هجوماً واسعاً ضد هيئة تحرير الشام "النصرة سابقا" وفصائل متشددة أخرى يهدف للسيطرة على الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، وتأمين طريق استراتيجي شرق المطار يربط مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، بدمشق.

واضطرت المعارك الآلاف من العائلات الى النزوح باتجاه مناطق أخرى في ادلب.

وسيطرت "هيئة تحرير الشام" وفصائل متشددة أخرى في سبتمبر العام 2015 على مطار أبو الضهور العسكري بعد حصاره نحو عامين.