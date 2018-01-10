وأضاف المالكي، في حديث صحفي، أن سفن الوقود وشحن الإغاثة ما زالت تدخل إلى ميناء الحديدة، وأكد أن معاناة الشعب اليمني سببتها ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأشار المتحدث إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل إطلاق الصواريخ على المناطق الآمنة بالسكان، كما أنها تقوم بتدريب عناصر على استهداف السفن وتهديد حركة الملاحة.