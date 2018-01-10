وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، خليفة الشيباني، إن المعتقلين أوقفوا بتهمة التخريب والسرقة والاعتداء على ممتلكات خاصة وعامة.

وأضاف أن بينهم "اثنين من التكفيريين" تورطا في مهاجمة مركز للشرطة بنفزة شمالي البلاد.

واندلعت، مواجهات عنيفة في نحو 20 مدينة تونسية، احتجاجا على رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة، وتأجج الوضع عقب مقتل محتج، الاثنين.

وهاجم مجهولون مدرسة دينية يهودية في جزيرة جربة بالقنابل الحارقة مستغلين انشغال قوات الشرطة بالتصدي للاحتجاجات التي توسعت رقعتها في أرجاء البلاد.

وأدى الهجوم على المدرسة اليهودية إلى أضرار مادية بسيطة دون وقوع أي إصابات، وقال بيريز الطرابلسي رئيس الجالية اليهودية في جربة، إن مجهولين استغلوا انشغال الشرطة بالاحتجاجات وألقوا زجاجات حارقة داخل بهو مدرسة يهودية.