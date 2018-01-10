ونقلت فرانس برس عن بيان للنيابة "نقوم بإجراء تحقيق حول شبهات تتعلق بمسؤولين في الاتحاد النمساوي تلقوا مبلغ 100 ألف دولار من قبل مسؤولين في الاتحاد الدولي، تتعلق بانتخابات رئاسة الفيفا".

وأضاف البيان بأن "التحقيقات تتعلق بشبهات حول عملية فساد ورشى".

وجرى تحويل الدفعة المالية في خضم حملة بلاتر لإعادة انتخابه على رأس الفيفا، في مطلع عام 2015. وكانت الدفعة المالية مخصصة لمشروع داعم للاعبي كرة القدم الشبان في أفريقيا.

وبحسب وسائل إعلام نمساوية، فقد وافق الفيفا على هذه الدفعة بعد إعلان فيندتنر في مقابلة صحافية انه سيدعم إعادة انتخاب بلاتر.

وأكد فيندتنر: "لم أقطع أي وعد لبلاتر. كل شيء كان شفافا، وكل فلس كان يتم تسجيله واحتسابه. لم أرتكب أي أمر ألوم نفسي عليه".