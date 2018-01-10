وجرت الاحتجاجات أمام مقري المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، حيث من المنتظر أن يجتمع ظريف، الخميس، مع منسقة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزيري خارجية بريطانيا وفرنسا، لعقد محادثات حول الاتفاق النووي.

وطالب المحتجون الاتحاد الأوروبي إلى دعم الاحتجاجات المستمرة في إيران، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وتأججت الاحتجاجات في إيران، في 28 ديسمبر الماضي، بسبب الوضع الاقتصادي، ثم انتقل الغضب إلى مختلف أرجاء البلاد لتصبح الأضخم منذ انتخابات الرئاسة المتنازع عليها عام 2009.

فيما دعا بعض المحتجين إلى الإطاحة بالحكومة، قتل ما لا يقل عن 21 شخصا خلال الاشتباكات.