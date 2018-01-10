وفي عام 2011 اكتشف الأطباء إصابة المدافع الفرنسي بورم في الكبد، وفي العام التالي غاب عن الملاعب لأشهر لإجراء جراحة دقيقة لزراعة كبد، قبل أن يعود للعب مع برشلونة في 2013.

واعترف أبيدال (38 عاما) بأنه واجه الألم الأقسى في حياته، عندما اضطر إلى الابتعاد عن الملعب، إلا أنه واظب على تشجيع زملائه، برسائل مصورة كان يرسلها لهم.

وقال أبيدال، الذي لعب في موناكو الفرنسي بعد برشلونة، في تصريحات لقناة "كانال بلوس" الفرنسية: "إنه ألم سوف أتذكره ما حييت. لم يكن محتملا كما لو كان سكينا مغروسا بي. عندما أخبرني الأطباء أنني بحاجة إلى جراحة كنت سعيدا. كانت معاناة لا أتمناها لأحد".

وتابع: "كنت نحيفا جدا، وقبل إحدى المباريات سجلت لقطات مصورة لإرسالها إلى زملائي من أجل دعمهم وتشجيعهم. هل تعرفون ماذا قال لي ميسي؟ قال لي لا ترسل مثل هذه الأشياء مجددا لأنها تؤذينا".

إلا أن اللاعب الدولي السابق الذي ختم مسيرته عام 2014 مع أولمبياكوس اليوناني، أردف: "لم أرها كذلك (مؤذية) كنت أحاول أن أشجعهم لكنهم قالوا إنهم يرونني مثل الجثة مما يسبب لهم الإزعاج".

وأضاف أبيدال أنه "بكى كالأطفال" عندما زاره زميله في برشلونة ومنتخب فرنسا تييري هنري، وتابع: "لم أكن أريده أن يراني في هذه الحال، لكنني أحببت أنه جاء خصيصا لرؤيتي".