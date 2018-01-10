وكشفت مصادر صحفية روسية قريبة من وزارة الدفاع، أن جميع الطائرات المهاجمة انطلقت من الجزء الجنوبي الغربي من إدلب، الواقع تحت سيطرة جماعات مسلحة.

وجاء الموقف الروسي، بعد اتهام وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، لموسكو وطهران بالتغطية على انتهاكات النظام السوري في إدلب.

وطلب الوزير التركي من روسيا وإيران الضغط على دمشق لوقف الهجوم على إدلب.