وقالت حديقة حيوانات في الولاية إن تلك الزواحف العملاقة لديها قدرات خارقة تبقيها على قيد الحياة في درجات حرارة تشبه تلك الموجودة في القطب الشمالي.

ونشرت حديقة "Shallotte River Swamp" فيديوهات على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" مرفقة مع تفسير لهذه الظاهرة.

ووفق الفيديوهات، تكيفت التماسيح العالقة بالمستنقعات وأبقت رأسها أعلى من الجليد لتحافظ على قدرتها على التنفس.

وذكرت الحديقة أن التماسيح من ذوات الدم البارد التي تكيف نفسها مع تغير حرارة البيئة المحيطة، لذا فهي "تجمد نفسها" وتتخذ وضعيه تساعدها على التنفس حتى تتغير درجات الحرارة.

وتتعرض مناطق واسعة في الولايات المتحدة الأميركية إلى إعصار بارد للغاية منذ نهاية ديسمبر الماضي أطلق عليه اسم "قنبلة الطقس"، الذي تسبب بموجة صقيع، وصلت حتى فلوريدا، التي نادرا ما تشهد تساقط الثلوج.