وسجل الدولار هبوطا بنحو 1.2 في المئة، مقابل الين بعد اتجاه المركزي الياباني إلى تقليص مشترياته من السندات الحكومية طويلة الأجل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو ما وضع العملة الأميركية على مسار أكبر هبوط ليومين في نحو 8 أشهر.

وأدى إجراء المركزي الياباني إلى ارتفاع العائد على السندات في أنحاء العالم، وهو بوجه عام عامل سلبي للذهب، حيث يزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، إلا أن انخفاض الدولار فاق في أثره ذلك العامل.

وبحلول الساعة 07:08 ( ت.غ) كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.9 بالمئة إلى 1324.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر عند 1326.56 دولار للأوقية.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم فبراير بمقدار 11.50 دولار للأوقية إلى 1325.20 دولار للأوقية.