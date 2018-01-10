وقال مصدر دبلوماسي رفيع بوزارة الخارجية لمركز "سي إم سي" المقرب من السلطات السودانية إن مجلس الأمن سيناقش تقرير أداء اليوناميد في الفترة من منتصف أكتوبر حتي ديسمبر من العام المنصرم، بجانب مناقشة مجمل الوضع الأمني بدارفور.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من تخفيض بعثة اليوناميد تأتي في إطار قرار مجلس الأمن رقم (2363) الصادر في يونيو عام 2017.

وأضاف المصدر أن المرحلة الثانية تتضمن سحب الوحدات العسكرية بـ7 مناطق مع بقاء العناصر الشرطية لليوناميد، موضحا أن المناطق تشمل "كلمة ومستري وشعيرية وسرف عمرة وكورما وأم برو والسريف".