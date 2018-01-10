وذكرت مصادر أمنية، الأربعاء، أن قوات النخبة اعتقلت عددا من مسلحي التنظيم أثناء دخولها المنطقة، فيما انفجرت سيارة مفخخة مستهدفة القوات اليمنية أثناء تطهير جيوب تابعة للقاعدة.

وانطلقت العملية العسكرية من عزان إلى الصعيد، بعد أن تلقى جنود النخبة تدريبات عسكرية على يد قوات التحالف العربي، في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وتعمل قوات النخبة على تأمين معظم مديريات شبوة حيث كان ينشط تنظيم القاعدة فيها.

وشكلت قوات النخبة من مجندين من عدة قبائل، تم توجيههم إلى معسكرات التدريب المخصصة التي أهلتها لمهارات استخدام الأسلحة والآليات، الأمر الذي برزت نتائجه بشكل واضح خلال عمليات نفذت ضد مسلحي القاعدة في اليمن.

وقبل أشهر نفذت هذه القوات عمليات ضد القاعدة في عدد من مدن وقرى المحافظة، التي كانت لسنوات معقلا لفرع تنظيم القاعدة في اليمن، المعروف باسم "القاعدة في جزيرة العرب".

وتعتبر الولايات المتحدة هذا الفرع هو الأخطر بين أفرع تنظيم القاعدة، ومن بين أعضائه إبراهيم حسن العسيري أحد أبرز صانعي القنابل، الذي كان سببا لقلق دائم للحكومة الأميركية منذ محاولة في 2009 لتفجير طائرة ركاب متجهة إلى ديترويت في يوم احتفالات عيد الميلاد.

واستغل التنظيم الإرهابي الاضطرابات التي بدأت في اليمن عام 2011 ثم الانقلاب الحوثي عام 2014، لمحاولة توسيع نطاق سيطرته ونفوذه في أحد أفقر الدول في الشرق الأوسط.