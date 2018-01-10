وأوضح الفريق الياباني في بيان إن فياش-بواش "يشكو من آلام في ظهره جراء قفزة عنيفة. الفحوص الطبية لم تكشف وجود أي كسور".

وكانت بداية فياش-بواش ومساعده مواطنه روبن فاريا صعبة في رالي داكار، واكتفى الاثنين في المرحلة الثالثة بالمركز الـ 43، بفارق ساعتين و18 دقيقة و50 ثانية عن المتصدر.

وشارك فياش-بواش، المدرب السابق لفريقي تشلسي وتوتنهام الإنجليزيين، في رالي داكار بسن الأربعين بتشجيع من عائلته التي تهوى الرياضة الميكانيكية.

ولا يزال مستقبل البرتغالي غامضا في عالم كرة قدم، وكان آخر فريق دربه نادي شانغهاي بالدوري الصيني الموسم الماضي.

واشتهر فياش-بواش عند دخوله عالم التدريب بعمر صغير (32 عاما فقط)، ولقبه الكثيرون بـ"خليفة مورينيو"، حيث اتخذ نفس خطوات مواطنه الشهير جوزيه مورينيو، بتدريب بورتو ومن ثم تشلسي.