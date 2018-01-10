وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن شي قال له إن الصين "ستحافظ على التكافؤ" في حصة السوق الصينية بين إيرباص ومنافستها الأميركية بوينغ.

وقال ماكرون إن تفاصيل الصفقة لم تكتمل بعد ولم يعلن أي أرقام مالية.

بيد أنه في قائمة أسعار ايرباص آي-320، تقدر قيمة الصفقة بإجمالي 18 مليار دولار، لكن كبار العملاء يحصلون عادة على تخفيضات كبيرة.

وكثيرا ما تعلن الصين عن مشتريات طائرات وغيرها من السلع الكبيرة، التي تتزامن مع زيارات القادة الأجانب، في محاولة لنزع فتيل التوترات التجارية.