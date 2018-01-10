ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فالتهديد جاء أثناء اجتماع الصماد مع نائب مبعوث الأمم المتحدة لليمن، معين شريم، في صنعاء، الأمر الذي يعد توثيقا جديدا للطبيعة الإرهابية لميليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك بعد أقل من عام على تهديد آخر بتحويل البحر الأحمر إلى "ساحة حرب".

ففي يوليو 2017، قال المتمردون الحوثيون في بيان لهم إنهم سيحولون "البحر الأحمر إلى ساحة حرب".

وجاء هذا البيان بعد يوم من استهدافهم ميناء المخا بواسطة قارب مسير محمل بالمتفجرات، اصطدم بالرصيف البحري للميناء، بالقرب من مجموعة من السفن الراسية، لكن من دون وقوع أضرار أو إصابات في الأرواح.

وسبق أن استهدفت ميليشيات الحوثي الإيرانية سفنا وبوارج في البحر الأحمر، وهذا السجل الأسود الذي يهدد الملاحة الدولية، دفع قوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي لإطلاق معركة الساحل الغربي.

تدمير وإحباط عمليات

وكانت قوات التحالف العربي في اليمن أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري تدمير زورق حربي لمليشيات الحوثي، غربي ميناء الحديدة، الأحد، في وقت قتل العشرات من مسلحي الحوثي بقصف جوي.

وقال التحالف إن الزورق كان يجوب مياه البحر الأحمر ويشكل تهديدا للملاحة البحرية، إذ كان يستهدف سفنا تجارية على خطوط الملاحة الدولية.

وفي نوفمبر 2017، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية إحباط عمل وشيك كانت ميليشيات الحوثي تعده لاستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر.

وقال التحالف إنه استهدف عناصر حوثية في جزيرة البوادي اليمنية قبالة محافظة الحديدة، لتخطيطها أعمالا عدائيه تستهدف خطوط الملاحة الدولية.

الإنفوغرافيك المرفق يوضح التسلسل الزمني لبعض هجمات الميليشيات المتمردة التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر، وتهديداتها العلنية للملاحة الدولية.