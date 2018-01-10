وذكر وزير النقل، ليو تيونغ لاي، أن هناك فرصة بنسبة 85 بالمئة للعثور على الحطام في مربع جديد تبلغ مساحته 25 ألف كيلومتر، الذي حدده خبراء.

ووقعت الحكومة اتفاقا مع الشركة، ومقرها تكساس، الأربعاء، لاستئناف البحث عن الطائرة التي اختفت قبل نحو 4 سنوات.

وتوقف البحث رسميا عن الطائرة في جنوب المحيط الهندي العام الماضي.

واختفت الطائرة في 8 مارس عام 2014 خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين، وكان على متنها 239 شخصا.