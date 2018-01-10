أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أفاد شهود ووسائل إعلام محلية، الأربعاء، بأن مجهولين ألقوا زجاجات مولوتوف على مدرسة دينية يهودية في جزيرة جربة التونسية في محاولة لإحراقها الليلة الماضية، أثناء احتجاجات عنيفة تشهدها البلاد.
وتسبب الهجوم في أضرار طفيفة دون وقوع أي إصابات.
وقال رئيس الجالية اليهودية في جربة، بيريز الطرابلسي: "مجهولون استغلوا انشغال الشرطة بالاحتجاجات وألقوا زجاجات حارقة داخل بهو مدرسة يهودية في الحارة الكبيرة بجربة. لكن لم تقع أي إصابات والأضرار كانت خفيفة".
واندلعت ليل الثلاثاء مواجهات عنيفة في نحو 20 مدينة تونسية احتجاجا على رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة لليوم الثاني على التوالي عقب مقتل محتج، الاثنين.
وقام عدد من المحتجين بإغلاق الطرقات وإضرام النيران في العاصمة وتدخلت قوات حفظ النظام باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.