وتسبب الهجوم في أضرار طفيفة دون وقوع أي إصابات.

وقال رئيس الجالية اليهودية في جربة، بيريز الطرابلسي: "مجهولون استغلوا انشغال الشرطة بالاحتجاجات وألقوا زجاجات حارقة داخل بهو مدرسة يهودية في الحارة الكبيرة بجربة. لكن لم تقع أي إصابات والأضرار كانت خفيفة".

واندلعت ليل الثلاثاء مواجهات عنيفة في نحو 20 مدينة تونسية احتجاجا على رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة لليوم الثاني على التوالي عقب مقتل محتج، الاثنين.

وقام عدد من المحتجين بإغلاق الطرقات وإضرام النيران في العاصمة وتدخلت قوات حفظ النظام باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.