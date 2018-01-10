وقال مسؤول بالوزارة، إن العشرات من قوارب الإنقاذ تكافح الرياح القوية والأمواج العالية والدخان السام لتحديد مكان 31 بحارا مفقودا وإخماد الحريق، وسط تنامي المخاوف من انفجار الناقلة أو غرقها.

وقال بارك سونغ-دونغ المسؤول في وزارة المحيطات والمصايد في كوريا الجنوبية: "نعتقد أن النيران سوف تستمر لأسبوعين أو شهر بالنظر إلى حالات سابقة لحوادث ناقلات نفط".

واصطدمت الناقلة "سانتشي"، التي تديرها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية بالسفينة "سيإف كريستال"، التي كانت تنقل شحنة حبوب من الولايات المتحدة على بعد نحو 160 ميلا بحريا (300 كيلومتر) قبالة ساحل الصين قرب شنغهاي، مساء السبت الماضي.

وكانت الناقلة في طريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات القابلة للاشتعال بقوة، ويعادل ذلك ما يقل قليلا عن مليون برميل تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار.