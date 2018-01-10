وتعرض أحد العاملين في المتجر إلى حروق سطحية، فيما انتشر دخان يعتقد أنه سام، وفي أعقاب الحادث جرى إخلاء المتجر من نحو 50 زائرا كانوا بداخله.

ويحقق خبراء سويسريون في الواقعة، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية وانفجارها.

ويمثل الحادث ضربة لـ"أبل" التي طرحت قبل أسابيع أحدث هواتفها "آيفون X"، وسط انتقادات بأنه لم يقدم جديدا يذكر في عالم الهواتف الذكية.