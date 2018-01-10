أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض في ديسمبر إلى 21.9 بالمئة، مقارنة مع 26 في نوفمبر.
وارتفع التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو بفعل خفض دعم الوقود والطاقة من قبل الحكومة.
وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن لتتحول إلى (0.2-) بالمئة من 1 بالمئة في نوفمبر.
وتخلت مصر، التي تعتمد على الواردات، عن ربط عملتها بالدولار في نوفمبر 2016 وانخفضت قيمة العملة بشدة منذ ذلك الحين إلى نحو النصف.